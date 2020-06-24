"رويترز" تكشف منشأة إيرانية سرية تُستخدم في صناعة الصواريخ

أقامها الحرس الثوري وتُنتج مسحوق الألمنيوم

كشفت "رويترز" في تقرير خاص اليوم الأربعاء إنشاء إيران مجمعًا سريًّا لإنتاج الألمنيوم الذي يدخل مسحوقه في صناعة الصواريخ.

وبيَّنت الوكالة أن المجمع يقع في مدينة جاجرم، وهو منشأة سرية، أقامها الحرس الثوري الإيراني، وتنتج مسحوق الألمنيوم لاستخدامه في برنامجها الصاروخي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من جهته، أوضح مسؤول إيراني سابق، استقت الوكالة بعض معلومات التقرير منه، أن إيران بدأت إنتاج المسحوق للاستخدام العسكري قبل أكثر من 5 سنوات.

وأضاف بأنه زار المنشأة مرتين، وأن الإنتاج كان مستمرًّا عندما رحل عن إيران في عام 2018.

واطلعت "رويترز" على أكثر من 10 وثائق تتعلق بمشروع مسحوق الألمنيوم، إحداها رسالة موجهة من محمد طهراني للمرشد علي خامنئي، يصف فيها منشأة جاجرم بأنها مشروع لإنتاج وقود الصواريخ من مسحوق معدني.

وذكر "طهراني" أن المنشأة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين قدرة إيران على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ.