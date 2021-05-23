عبر "القاسم سنقالي".. المملكة تحصد برونزية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء

أُقيم عن بُعد في تايوان من 17 - 24 مايو بمشاركة 181 طالباً من 25 دولة

حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، جائزة برونزية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2021م الذي أُقيم -عن بُعد- في تايوان خلال الفترة من 17 - 24 مايو الجاري.

وحصد الطالب القاسم سنقالي، من تعليم مكة المكرّمة الميدالية البرونزية ضمن مشاركة المنتخب السعودي للفيزياء في المسابقة التي شارك فيها 181 طالباً من 25 دولة.

ورفعت المملكة ممثلة في مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم رصيدها من الجوائز التي حققها المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد إلى 9 جوائز، حيث حقق المنتخب السعودي 8 جوائز خلال مشاركاته السابقة في أولمبياد الفيزياء الآسيوي، شملت ميدالية برونزية و7 شهادات تقدير.

وضمّ فريق المملكة المشارك 8 طلاب هم: حسام محمد عاشور من تعليم جدة، أحمد نبيل آل مهنا من تعليم الشرقية، وحسين عادل الشماسي من تعليم الشرقية، وجواد بهاء آل سيف من تعليم الشرقية، والقاسم سنقالي من تعليم مكة المكرّمة، وصادق بن عباس العباد من تعليم الرياض، والطالبة لمى عبدالرحمن الأهدل من تعليم جدة، وحسن محمد آل ليل من تعليم الشرقية.

ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي مسابقة إقليمية، تشارك فيها أغلب الدول الآسيوية التي تحقق دائماً مراكز متقدمة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، وانطلقت نسختها الأولى عام 1999م في إندونيسيا، بمشاركة 12 دولة، حتى وصل عدد الدول المشاركة الآن إلى 25 دولة، ما بين دول آسيوية ودول تشارك بصفة ضيف، نظراً لقوة ومكانة المسابقة، التي تسبق الأولمبياد الدولي للفيزياء.

ويعد الأولمبياد الآسيوي للفيزياء إحدى المسابقات التي تندرج المشاركة فيها تحت برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يعد أيضاً واحداً من 19 برنامجاً يتم تنفيذها في موهبة للطلاب الذين يستفيدون ويتم اكتشافهم ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ويتلقون برامج موهبة المختلفة التي تؤهلهم للمنافسة العالمية وتمثيل المملكة.