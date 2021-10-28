الولايات المتحدة تسجّل 80,248 إصابة جديدة و 1,619 وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 80,248 إصابة جديدة و 1,619 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45,655,635، والوفيات 740,348.
إجمالي الإصابات 45,655,635 حالة والوفيات 740,348 شخصاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 80,248 إصابة جديدة و 1,619 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45,655,635، والوفيات 740,348.