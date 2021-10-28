الولايات المتحدة تسجّل 80,248 إصابة جديدة و 1,619 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 45,655,635 حالة والوفيات 740,348 شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 80,248 إصابة ‏جديدة و 1,619 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45,655,635، و‏الوفيات 740,348.