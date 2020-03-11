"لا كشتة في الويك إند".. الحصيني: هذه خارطة الهطولات والبداية غدًا

تَوَقّع ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة فانخفاضًا ورياحًا وأتربة على مناطق عدة

تَوقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تبدأ فعليًّا يوم غد الخميس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": البداية من منطقة تبوك ثم الشمالية فالجوف ثم شمال المدينة، مع أمطار على مرتفعات: (الباحة، عسير، الطائف، جازان) وتمتد الأمطار الجمعة إلى مناطق المدينة وحائل وغرب القصيم فمكة، إضافة إلى تبوك والجوف والشمالية.

وتابع: متوقع أن يسبق ويرافق الحالة الممطرة ارتفاعٌ طفيف في الحرارة، فانخفاض، ورياح مثيرة للأتربة على تلك المناطق، وفرصة تَشكّل عاصفة ترابية؛ إلا أن يصرفها الله.

وأردف: لا أنصح بالكشتة يوم الخميس والجمعة والسبت لهذا الأسبوع على معظم المناطق.

وقال: الرياض العاصمة يوم الخميس فقط متوقع رياح متوسطة السرعة لا تمنع من التنزه أو المناسبات؛ لكن يُفضل الابتعاد عن الأراضي الرملية، وتحتاجون ظلًّا عن أشعة الشمس في الظهيرة، أما المنطقة الشرقية؛ فالخميس والجمعة الأجواء جيدة، وباقي المناطق مَن لديه مناسبة في مكان مكشوف يحتاط الجمعة والسبت.