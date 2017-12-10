"بهاء" الأفلاج تلتقي بمرشدي المدارس لتوعية 5 آلاف طالب عن التدخين

نظمت جمعية بهاء لمكافحة التدخين في محافظة الأفلاج، اليوم، لقاءً مع مرشدي مدارس المحافظة لتوعية خمسة آلاف طالب وطالبة في برنامجها الذي ترعاه مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية.

تناول اللقاء، بمقر الجمعية مع المرشدين الطلابيين، دراسة "آفة التدخين وضررها على العقل والدين"، حيث افتتح اللقاء المدير التنفيذي لجمعية بهاء حمد آل هديب، مبينًا في كلمته جهود الجمعية لمكافحة خطر هذا الداء الضار على الفرد والمجتمع.

واطلع الجميع على عرض مرئي عن أضرار التدخين، وبيّن مسؤول البرامج التوعوية، حمزة الصياح، حجم المشكلة التي يقع فيها الشباب من خلال هذه الآفة، عارضًا بعض الدراسات التي تحذر من خطر التدخين.

وتضمن اللقاء كذلك استعراض استبانة عن آفة التدخين التي شرحها الدكتور محمود سليم، على الحاضرين، وسيتم توزيعها على المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة الأفلاج، ليتم إجراء دراسة لجميع الطلاب المدخنين وغير المدخنين، تتولى بعدها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج تحليلها أكاديميًا، ليتم على ضوئها إيجاد البرامج الوقائية والعلاجية المناسبة للطلاب .

وفي ختام اللقاء اطلع الجميع على العيادة العلاجية لاستقبال المدخنين داخل المقر وتقديم العلاج لهم بما يضمن الإقلاع عن التدخين بمشيئة الله .