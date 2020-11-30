"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 357360 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 346802 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5896 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4662 والحالات الحرجة 659 حالة.