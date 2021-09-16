الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا

توظف في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية

أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.