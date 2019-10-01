"السنيد" لـ "سبق" : خروج "النصر" من "الآسيوية" كان مسألة وقت ولن يتسبب في أي قلق لـ "الهلال"

قال إن كبير القارة وزعيمها لن يتأثر بأي نتيجة

توقع عبدالعزيز السنيد ، الإعلامي القريب من الأحداث داخل البيت الهلالي أن يعود الهلال من الدوحة بنتيجة التأهل للمباراة النهائية في إشارة إلى فوز كبير.

وقال السنيد في تصريحات خاصة لـ "سبق": "الهلال حاليًا في وضع ممتاز وقد يعود من الدوحة بنتيجة اللقاء بإذن الله".

وعن تأثير الهزيمة والخروج من المسابقة قال: "لا سمح الله إن حدث هذا الأمر فلا اعتقد أن النتيجة ستكون ذات تأثير على مسيرة الهلال محليًا خصوصًا أن نجوم الفريق يعون أهمية كل منافسة".

وعن تأهل السد على حساب النصر وتأثير ذلك سلبيًا على الهلال قال :"كان خروج النصر من الأدوار النهائية مسألة وقت لأنه حديث عهد بهذه المنافسة القارية وأول مرة في تاريخه يصل إلى دور الثمانية".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الهلال سيد القارة وكبيرها لا يقلق من أي فريق ولا يتأثر من أي نتيجة ولله الحمد".