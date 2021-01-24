القصيم.. 3858 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب

خلال 2020.. بلغ عدد عمليات القسطرة 3584 منها 206 للأطفال

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858، عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال عام 2020م.

وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية؛ منها 206 عمليات للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 274 عملية؛ منها 153 للأطفال.