القصيم.. 3858 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858، عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال عام 2020م.
وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية؛ منها 206 عمليات للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 274 عملية؛ منها 153 للأطفال.مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب القصيم
خلال 2020.. بلغ عدد عمليات القسطرة 3584 منها 206 للأطفال
أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 3858، عملية قسطرة وجراحية للقلب خلال عام 2020م.
وبلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية؛ منها 206 عمليات للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 274 عملية؛ منها 153 للأطفال.