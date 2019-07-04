"قرقاش": تمثيل الوسطية في واشنطن ضروري للمنطقة.. التوفيق لـ"ريما بنت بندر"

أكد أن الاعتدال مهم.. وقال: حضورها وثقافتها ومنطقها محل التقدير والثناء

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر، تمثل سياسة المملكة الوسطية والمعتدلة.

وقال "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر": "تمنياتنا بالتوفيق للأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية في مهمتها، حضورها وثقافتها ومنطقها محل التقدير والثناء، وتمثيل سياسة المملكة وتوجهاتها الوسطية والمعتدلة في واشنطن ضروري للمملكة وللمنطقة".

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، قد باشرت مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أنها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين".