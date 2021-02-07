واقعة غريبة.. سقوط أمطار ينتهي بمقتل حارس بين أنياب نمرتين

مسؤول: أطلقنا عليها النار لأنها تصرفت بعدائية

في واقعة غريبة، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي أتلف سياج حظيرة نمور في حديقة حيوانات، ما تسبب بهروب نمور نادرة، والتي قامت بقتل حارس بالحديقة قبل أن تبدأ رحلة البحث عنها.

وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قتل حارس حديقة حيوانات بعد هروب اثنين من النمور النادرة في جزيرة بورنيو في إندونيسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي أتلف سياج حظيرة نمور سومطرية في حديقة حيوانات "سينكا"، قبل أن تهرب نمرتان تبلغان من العمر 18 شهرًا.

وتم أسر نمرة بعد إصابتها بسهم مخدر أمس السبت، وقتلت الأخرى بعد فشل محاولة تخديرها وبسبب تصرّفها بعدائية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه قد عثر على جثّة الحارس البالغ من العمر 47 عاماً، إلى جانب حظيرة النمور، بعد حادث الهروب في وقت متأخر من يوم الجمعة. ووجدت آثار عضّ وخدوش على جسده.

وعثر على عدد من الحيوانات الميتة، من بينها نعامة وقرد، قرب الحظيرة.

وتسببت عملية الهروب في مطاردة واسعة النطاق في بلدة سينغاوانغ، غرب كاليمنتان. وأمرت الشرطة بإغلاق المناطق السياحية وطلبت من الناس البقاء في منازلهم.

وكانت عناصر الشرطة تأمل في الإمساك بهما على قيد الحياة، لكنهم قالوا إنهم أجبروا على قتل واحدة.

وقال رئيس المحمية المحلية، سدتاتا نور أديراهمانتا لوكالة الأنباء الفرنسية: "حاولنا استخدام سلاح مخدر، لكن لم ينجح الأمر، ولذا أجبرنا على إطلاق النار على النمرة لأنها كانت تتصرف بعدائية للغاية".

وقال: "رغم أننا بذلنا جهدنا للإمساك بها على قيد الحياة، فإن أولوياتنا هي سلامة البشر".

واستخدم قفص مع فريسة بداخله لجذب النمرة الأخرى وإعادتها إلى حديقة الحيوانات في وقت تقديم الطعام.

واستخدمت طائرات مسيّرة لتحديد موقعها في الغابات الكثيفة المحيطة بحديقة الحيوانات. ووضعت الآن تحت مراقبة خبراء طبيين.

وقال رئيس الشرطة المحلية لـ"سي إن غن إندونيسيا"، إنهم عانوا من صعوبة في العثور عليها.

وتعتبر النمور السومطرية معرضة بشدة لخطر الانقراض، مع الاعتقاد ببقاء أقل من 400 نمر منها في الغابات.