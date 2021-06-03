يؤجر السيارات ويتباهى بها مفحطًا.. المتهم في قبضة مرور جدة

تمت إحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة وفق النظام

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قيام شاب بجدة باستئجار سيارات للتباهي بها وممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد "المرور" عبر حسابه الرسمي، بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 09:13 AM

تمت إحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة وفق النظام

يؤجر السيارات ويتباهى بها مفحطًا.. المتهم في قبضة مرور جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المواطنين من قيام شاب بجدة باستئجار سيارات للتباهي بها وممارسة التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد "المرور" عبر حسابه الرسمي، بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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