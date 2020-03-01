إسقاط طائرة حربية سورية ودمشق تعلن إغلاق المجال الجوي

جيش النظام تعهد بإسقاط أيّ طائرة تخترق المجال الجوي السوري

أعلنت حكومة النظام السوري، اليوم، إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية لسوريا، وذلك عقب إسقاط طائرة حربية سورية من طراز "سوخوي 24" في ريف إدلب عقب استهدافها بصاروخ موجّه.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية فقد تعهد الجيش السوري، بإسقاط أيّ طائرة تخترق المجال الجوي السوري.

وقالت "سكاي نيوز" نقلاً عن "سانا"، إن مصدراً عسكرياً سورياً، قال: تركيا تواصل تقديم الدعم للتنظيمات المصنّفة إرهابياً وفق القانون الدولي.