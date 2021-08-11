أمانة جدة تستقطب 30 ألف متطوع في الرسم والتصوير والمونتاج والإخراج

أسهمت في إبراز مواهبهم وتحسين المشهد البصري للمحافظة

أطلقت أمانة محافظة جدة عددًا من الفرص التطوعية، من خلال المنصة الرقمية لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات بالمحافظة، حيث تسهم المنصة في تحويل هوايات ومواهب الشغوفين من سكان جدة إلى مبادرات يتم تنفيذها بدعم من أمانة محافظة جدة والجهات المعنية.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالمحافظة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن رؤية المملكة 2030 تركز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف أن أمانة جدة استقطبت 30 ألف متطوع حتى الآن، والذين يشاركون في العديد من الفرص التطوعية المنوعة والتي من أبرزها: الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والمونتاج والإخراج، مقابل الحصول على ساعات تطوعية لكل متطوع.

وأضاف "حمودة" أن الرسم والأوان من ضمن الفرص التطوعية التي شارك بها كثير من الرسامين، الذين كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة لإطلاق موهبتهم؛ بتزيين جداريات مدينته، وتحويل شغفه ورسمه الذي كان على الورق إلى جداريات، حيث وصل عدد الرسامين اليوم قرابة ألف شغوف وشغوفة بالرسم، بكل أنواع مدارس الرسم، وقاموا برسم ثلاث جداريات (جدارية شارع حمزة شحاتة - جداريات أسفل طريق الفلاح - جداريات حديقة الروضة)، وأيضاً التطوع في الفرص التوعوية في المولات والمناطق المفتوحة، والمبادرات التي تطلقها أمانة جدة لتوعية المجتمع بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتوضيح وجوب تطبيق اشتراطات التباعد ولبس الكمامة.

وقال: إن أمانة محافظة جدة ترحب بمشاركة جميع الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، أو الفرق التطوعية في جميع المبادرات والمشاركات.