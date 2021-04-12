دبي تبدأ استخدام سيارات ذاتية القيادة من "جنرال موتورز" في 2023

الأسطول سيصل إلى 4 آلاف مركبة بحلول العام 2030

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، أن الإمارة وقّعت اتفاقًا مع وحدة كروز للسيارات ذاتية القيادة، المملوكة بحصة أغلبية لشركة "جنرال موتورز"؛ لتشغيل سياراتها في دبي بدءًا من 2023.

وقال الشيخ "حمدان" على تويتر: أسطول السيارات ذاتية القيادة سيصل إلى أربعة آلاف مركبة بحلول العام 2030.

وأضاف وفقًا لـ"رويترز": دبي ستكون الأولى خارج الولايات المتحدة التي تبدأ تشغيل سيارات كروز.

وبحلول 2030، تطمح دبي إلى خفض تكاليف النقل 900 مليون درهم سنويًا وتوفير 1,5 مليار درهم عن طريق الحد من التلوث البيئي بنسبة 12 % سنويًا، مما سيحقق عائدات اقتصادية تبلغ 18 مليار درهم سنويًا من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل.