رسميًا .. إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب "كورونا"

قرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطبيق إجراءات العزل الصحي في كل أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.



وأعلن جوزيبي كونتي، إيقاف المسابقات الرياضية كافة في إيطاليا، ليشمل القرار الدوري الإيطالي لكرة القدم، حتى انتهاء أزمة فيروس "كورونا" الحالية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية، مساء اليوم ذاته، تأكيد إيقاف الكالتشيو لأجل غير مسمى، مع إصدار بيانات أخرى قريبة للحديث عن توقيت استكمال البطولة.

وينص قرار الحكومة الإيطالية على إيقاف المسابقات الرياضية بالكامل داخل الدولة، أي تستطيع فرق الكالتشيو المشاركة بانتظام في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.