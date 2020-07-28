زيادة أسرّة العناية المركزة بمستشفيات حفر الباطن لكافة القطاعات

بنسبة 79% وضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة حفر الباطن لكافة القطاعات بنسبة 79%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.



وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.