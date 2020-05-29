شاهد.. "مرور جدة" يعايد ضباط وأفراد النقاط الميدانية والمستثنين من منع التجول

تضامنًا مع العاملين في الجائحة

قاد مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي حملة لمعايدة الضباط والأفراد العاملين بالنقاط الميدانية بالمحافظة، وكذلك مستخدمي الطريق ممن يحملون تصاريح نظامية للتجوّل والمستثنين؛ وذلك تضامنًا مع العاملين في الميدان إثر جائحة كورونا.

ونقل "السريحي" للعاملين في الميدان تحيات وتقدير المسؤولين وتهنئتهم بالعيد.

مرور محافظة جدة منع التجول

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29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 03:17 PM

تضامنًا مع العاملين في الجائحة

شاهد.. "مرور جدة" يعايد ضباط وأفراد النقاط الميدانية والمستثنين من منع التجول

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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قاد مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي حملة لمعايدة الضباط والأفراد العاملين بالنقاط الميدانية بالمحافظة، وكذلك مستخدمي الطريق ممن يحملون تصاريح نظامية للتجوّل والمستثنين؛ وذلك تضامنًا مع العاملين في الميدان إثر جائحة كورونا.

ونقل "السريحي" للعاملين في الميدان تحيات وتقدير المسؤولين وتهنئتهم بالعيد.

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