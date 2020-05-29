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تضامنًا مع العاملين في الجائحة

شاهد.. "مرور جدة" يعايد ضباط وأفراد النقاط الميدانية والمستثنين من منع التجول

قاد مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي حملة لمعايدة الضباط والأفراد العاملين بالنقاط الميدانية بالمحافظة، وكذلك مستخدمي الطريق ممن يحملون تصاريح نظامية للتجوّل والمستثنين؛ وذلك تضامنًا مع العاملين في الميدان إثر جائحة كورونا.

ونقل "السريحي" للعاملين في الميدان تحيات وتقدير المسؤولين وتهنئتهم بالعيد.