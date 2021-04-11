مفاجأة صادمة في كارثة قطاري سوهاج بمصر.. أحدهما كان يسير بلا سائق

تعطيل متعمد لجهاز المكابح والتحكم الآلي

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في قضية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في محافظة سوهاج بالصعيد.

وكشفت التحقيقات عن عدم وجود سائق ومساعد القطار الإسباني السريع في عربة القيادة وقت الحادث، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت التحقيقات أن القطار المميز توقف ما بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا، حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث، الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصاً، وإصابة مائة وتسعة وتسعين.

وأوضحت أن مصلحة الطب الشرعي كانت قاطعة بعدم جواز بقائهما (سائق ومساعد القطار الإسباني) بالكابينة الأمامية حسب ما زعما، فيما يشكّل مفاجأة صادمة تثبت عامل الإهمال.



وأضافت أن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفاً بالقطارين من قبل السائقين، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قرر نهاية الشهر الماضي حبس سائقي مساعدي القطارين محل الحادث و4 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، احتياطياً، على ذمة التحقيقات.