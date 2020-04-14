من أفغانستان وإثيوبيا.. لهولندا وسويسرا.. آخر مستجدات الجائحة في 10 دول

إحصاء جديد كشف أن الوفيات جراء الإصابة بكورونا وصلت إلى 120 ألفًا

بعد يوم واحد من نشر تقرير يقول إن وباء كورونا فى طريقه للتباطؤ في أوروبا، مع بدء دولة مثل إسبانيا في تخفيف الحجر الصحي كشف إحصاء جديد أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم وصلت إلى 120 ألفًا فيما وصل عدد الإصابات إلى المليونين وسط جهود عالمية كبيرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من جهة والبحث عن علاج أو لقاح من جهة أخرى .

وفي السطو التالية نستعرض مستجدات الفيروس في دول:

أوكرانيا

أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ظهور 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3372، وأوضح المركز في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" أن أوكرانيا سجلت 98 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، من بينهم 51 رجلًا و47 سيدة، وكان معظم المتوفين فوق سن الخمسين بنسبة 86%، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

ولا تزال مدينة تشيرنفتسي تسجل أعلى معدل للإصابات بالفيروس مقارنة بباقي المدن الأوكرانية، إذ بلغ عدد المصابين بها 456 وتماثل منهم 21 شخصًا للشفاء.

وأشارت يوكرينفورم إلى أن 1907 مصابين يتلقون العلاج في المنزل تحت إشراف الطبيب، بينما يتلقى 1248 مريضًا العلاج في المستشفبات ومن بينهم 52 طفلًا، وأصبح عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 119 شخصًا.

أفغانستان

سجلت أفغانستان 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 714 حالةً.

وأشار متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إلى تعافي 40 شخصًا على الأقل من الوباء في البلاد، بينما سجلت 23 حالة وفاة.

هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 868 إصابة جديدة بكورونا، و122 حالة وفاة.

وكانت قد قالت السلطات الصحية الهولندية، أمس الاثنين 13 أبريل، إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصًا إلى 2823.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابًا.

إسكتلندا

أعلنت السلطات المعنية عن تسجيل 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إسكتلندا، وإجمالى الوفيات بسبب هذا الفيروس المستجد يصل إلى 615 حالة.

جنوب إفريقيا

ارتفع عدد الوفيات في جنوب إفريقيا ليصل إلى 27 حالة وفاة فيما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى ألفين و272 إصابة، بالإضافة إلى تعافى 410 آخرين، وفقًا للاتحاد الأفريقي.

سنغافورة

أعلنت السلطات المعنية فى سنغافورة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وذلك بعد أن سجلت البلاد بالأمس ارتفاعًا فى عدد الإصابات وصل إلى 386 حالة.

سويسرا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ 900 ارتفاعًا من 885 أمس الاثنين.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض زاد إلى 25834 من 25580.

باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفعت إلى 5716 حالة بعد تسجيل 301 إصابة جديدة اليوم وحالتى وفاة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكترونى أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 96 حالة بينما تعافى 1378 شخصًا من الفيروس الذي ضرب أغلبية دول العالم.

إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 82 حالة بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 8 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 447 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة تخص 6 نساء ورجلين، موضحةً أن 4 حالات لديهم تاريخ سفر خارج البلاد، و3 حالات كانت لديهم مخالطة لمصابين سابقين، أما الحالة الثامنة فتعرض صاحبها للإصابة بالفيروس لطبيعة عمله.

وأضاف البيان أن جنسيات الحالات الجديدة عبارة عن خمسة إثيوبيين و3 أجانب (بريطاني وصومالي وإرتيري).

وسجلت إثيوبيا 3 حالات وفاة و14 حالة تعافٍ من الفيروس منذ دخوله البلاد.

اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، وصول إجمالى عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 100، وذلك عقب وفاة مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 84 عامًا فى مستشفى أتيكون فى وقت متأخر من مساء أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية وخبير الأمراض المعدية البروفيسور سوتيريس تسيودراس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 2145 حالة حتى الآن، من بينها 73 شخصًا في حالة حرجة.

يذكر أن اليونان أعلنت اكتشاف أول حالة لديها مصابة بفيروس كورونا المستجد في 26 فبراير الماضي، وسجلت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في 12 مارس الماضي.