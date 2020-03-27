بحضور مدير صحة الطائف.. خدمات وقائية وتوعوية للمسافرين على طريق الجنوب

وقف سعيد القحطاني، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، على سير عمل الفرق الصحية والتطوعية المتمركزة في نقطة الضبط الأمني على طريق الجنوب بالطائف.

واطلع القحطاني على ما تقدمه الفرق الصحية والتطوعية بالمركز من خدمات وقائية وتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، تتمثل في الفرز البصري للمسافرين للتحقق من وجود أي أعراض، واتخاذ اللازم من إجراءات وقائية، وتقديم الإرشادات الصحية والتوعوية للمسافرين.

وحث القحطاني العاملين على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين، وإنجاح الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة لمنع انتشار فيروس كورونا.