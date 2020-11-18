الشرقية.. اختتام حملة "نبني مستقبل الأيتام" بتوزيع ١٨٠٠ جهاز على المستفيدين

بتكلفة مليوني ريال.. وتحت رعاية مدير فرع وزارة "الموارد البشرية" في المنطقة

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، حفل ختام حملة "نبني مستقبل الأيتام"، التي وفّرت ١٨٠٠ جهاز لوحي للأيتام الذين ترعاهم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية؛ لمواصلة تعليمهم العام والجامعي.

وقد شارك "المقبل" في توزيع الدفعة الأخيرة من الأجهزة، التي بلغت ٦٠٠ جهاز؛ ليكتمل مشروع توزيع الأجهزة على كافة مستفيدي الجمعية من الطلاب والطالبات، الذين يدرسون في مراحل التعليم العام والجامعي.

وعبّر "المقبل" عن سعادته بالمشاركة في توزيع هذه الأجهزة على الأيتام، وحثهم على الاستفادة مما قُدّم لهم لمواصلة تعليمهم؛ في ظل ما يلقاه الطلاب والطلبات من دعم ومتابعة من قِبَل القيادة الحكيمة؛ حرصًا على استمرار العملية التعليمية دون انقطاع؛ مشيرًا إلى أن هذا ما تحقق.

وقال مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي: الجمعية التزمت منذ بداية جائحة كورونا بأن تعمل على توفير جهاز لوحي أو حاسب آلي لكل طلابها وطالباتها، واليوم نستطيع أن نقول إن جميع طلاب الجمعية حصلوا على أجهزتهم ضمن الحملة التي أطلقتها الجمعية "نبني مستقبل الأيتام"، والتي هدفت إلى توفير الدعم والرعاية للأيتام، وأعرب الخالدي عن شكره لكل المساهمين في دعم هذه الحملة التي ساهمت في تأمين الأجهزة المطلوبة للأيتام وفي فترة وجيزة؛ مما يؤكد التفاعل المجتمعي مع مبادرات الجمعية المختلفة.

يُذكر أن حملة توزيع الأجهزة، تأتي استكمالًا للمبادرة التي أطلقتها الجمعية مع بداية ظهور جائحة كورونا التي هدفت إلى تمكين الطلاب الأيتام من مواصلة التعليم بكل سهولة ويسر وعبر القنوات الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم، والتي تَضَمّنت حلولًا تعليمية متقدمة مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة، من شأنها خلق أجواء تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطالب وتقدم له المعلومة بطرق مبتكرة تتماشى مع توجهات الوزارة.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الجمعية على مواكبة الجديد لتقديمه إلى أبنائها وبناتها الأيتام في سبيل مساعدتهم على التعليم وفق التطورات المتلاحقة التي تشهدها طرق الدراسة الحديثة.