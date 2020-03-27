شرطة القصيم: القبض على مواطن ينشر ويروّج الشائعات

ادّعى قيامَ أحد المقيمين بتلويث عربات التسوق في متجر

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، القبض على شخص ينشر ويروّج الشائعات حول قيام أحد المقيمين بتلويث عربات التسوق داخل متجر بمحافظة البدائع؛ في محاولة لبثّ الفزع والذعر بمعلومات وادعاءات غير صحيحة.

وقال "السحيباني": إن توقيف المتهم جاء بعد نتائج المتابعة الأمنية للمقطع الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.