لم تذق النوم.. اتصال يجدّد أمل أم مفقود منذ عامين بالرياض للعثور عليه

يعاني اعتلالات نفسية.. ذهاب على وجه السرعة ومناشدة لسرعة البحث عنه

بكلمات حزينة بدأت حديثها لـ"سبق"، والدة الشاب المفقود محمد سعدون الدوسري؛ بعدما أكمل فقدانه عامين؛ حيث خرج من منزله بأحد أحياء الرياض دون معرفة وجهته ولم يعد حتى الآن.

وقالت والدته في بداية حديثها: "لم أذق طعم النوم منذ أن فُقد ابني محمد حينما خرج من المنزل بحي الرمال في وقت متأخر، وأكمل حاليا سنتين على اختفائه؛ حيث يعاني اعتلالات نفسية، وما زلنا لا نعلم عن مصيره شيئاً حتى الوقت الحالي".

وأضافت أن بشرى الأمل بالعثور عليه تجدّدت حينما تم الإعلان عن فقدانه قبل أشهر عدة، وتلقوا بعدها اتصالاً من مواطن يفيد بالعثور عليه بحي الخليج في العاصمة الرياض أمام إحدى الصيدليات، وبالفعل ذهبنا على وجه السرعة للموقع ولم نعثر عليه وتعرّف الصيدلي عليه من خلال الصور التي معهم لكن لم يجدوه نهائياً.

وأفادت والدته بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه وكذلك بعد مشاهدته في حي الخليج؛ لكنهم لم يجدوا أيّ أثر له، مناشدين مَن لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: (0504782650).