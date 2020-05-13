673 حالة بالرياض.. 4 مدن سعودية تسجل 1441 إصابة جديدة بـ"كورونا"

338 بجدة و283 بمكة و147 بالدمام

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1905 حالات.

وتوزعت الـ1441 حالة على: الرياض 673، وجدة 338، ومكة 283، والدمام 147 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 44830 حالة، منها 26935 حالة نشطة، و147 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 17622 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 273 حالة وفاة.