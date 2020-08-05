ليبيا: 161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 وفيات و8 حالات شفاء

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4063 حالة بينها 3345 نشطة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا؛ فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة؛ بينما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.