"فاوتشي": جميع الأمريكيين سيصابون بـ"أوميكرون"

استبعد القضاء على "كورونا" تماماً

رجّح مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي، أن يصاب جميع الأمريكيين تقريبًا بالمتحور أوميكرون؛ لأنه شديدة العدوى، مستبعداً أن يتمّ القضاء على "كوفيد-19" بشكل كامل، وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وقال "فاوتشي": "لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حياتنا لمدة أطول، وأدعو إلى وضع إستراتيجية جديدة قريبًا".

وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "في وقت يتقدّم تفشي أوميكرون ويتراجع آمل أن نشهد وضعًا فيه مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر الإصابة، عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".

وتابع خبير الأوبئة: "لسنا في مرحلة يمكن فيها القول بشكل مقبول: لنتعايش مع الفيروس، خاصة بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية، لكنني أعتقد أننا سنصل إليها".