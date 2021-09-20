"عطور السعودية".. قفزة مسببة تواعد 10 أعوام مقبلة والمستقبل لـ"الفاخر"

"الغربية" تمتلك الحصة الأكبر من السوق ومرجح أن تستمر في صدارتها

يرجح أن تتجاوز قيمة سوق العطور في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشرة المقبلة من مليار و738 مليون دولار في عام 2020 إلى 3 مليارات و810 ملايين دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.2% بين عامي 2020 و2030.

ووفقاً لتقرير شركة الأبحاث "P&S Intelligence"، فإن النمو الأسرع في قطاع سوق العطور السعودي سيكون في أنواع المنتجات الفاخرة؛ حيث إن الدراسات تكشف توجه الأجيال الجديدة بشكل متزايد على العطور الفاخرة وفق ارتفاع مستوى الدخل في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن أقوى عوامل ارتفاع الطلب على العطور في السعودية وخاصة الفاخرة هي ارتفاع الدخل ونمو القوى العاملة وزيادة مشاركة الناس في المناسبات الاجتماعية إلى جانب الاتجاه المتزايد لصالات الألعاب والرياضة من قبل الجنسين.

وأضاف أن المنطقة الغربية من المملكة تمتلك الحصة الأكبر في سوق العطور السعودية، ويرجح أن تستمر صدارتها في المستقبل، حيث تشهد ارتفاعاً مستمراً في مبيعات العطورات.