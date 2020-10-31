"المباركي" يحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية

حصل إبراهيم بن محمد حاج آل سير المباركي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

جاء ذلك، عن رسالته: "مبدأ الفصل بين السُلطات وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية -دراسة مقارنة-"، وبإشراف الدكتور إبراهيم بن محمد السِهلي.

كما ناقش الرسالة الدكتور عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي، والدكتور سليمان بن ناصر العجاجي.



"سبق" تبارك للدكتور "إبراهيم"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.