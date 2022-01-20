بثلاثية "ساحل العاج" .. "الجزائر" تودع كأس أمم أفريقيا

أنهى منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم ، آمال نظيره الجزائر في التأهل للدور ثمن النهائي، في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، بعد خسارة قاسية 1-3، اليوم الخميس.



وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم وتصدى حارس ساحل العاج لمحاولة خطيرة من إسلام سليماني.



وتأهل منتخب ساحل العاج في صدارة المجموعة.