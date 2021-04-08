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أكد أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل الحوثيين تعد جرائم حرب

"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.



وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.