المغرب: تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي المتعافين من المرض إلى 478 شخصًا

أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3692؛ فيما ظل عدد الوفيات مستقرًّا في 155 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تمامًا من المرض ارتفع إلى 478 شخصًا.