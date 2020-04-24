المغرب: تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي المتعافين من المرض إلى 478 شخصًا

أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3692؛ فيما ظل عدد الوفيات مستقرًّا في 155 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تمامًا من المرض ارتفع إلى 478 شخصًا.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 02:29 PM

ارتفاع إجمالي المتعافين من المرض إلى 478 شخصًا

المغرب: تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3692؛ فيما ظل عدد الوفيات مستقرًّا في 155 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تمامًا من المرض ارتفع إلى 478 شخصًا.

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