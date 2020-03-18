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خلال اجتماع عن بُعد من مقر إقامته بمدينة سكاكا

أمير الجوف يستعرض مع وكلاء الإمارة والمحافظين مستجدات مكافحة "كورونا"

عقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً عن بُعد من مقر إقامته بمدينة سكاكا، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.



وفي بداية الاجتماع، أكد أمير منطقة الجوف على تنفيذ جميع القرارات التي أصدرتها الدولة الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة ذلك من قِبل محافظي المحافظات ورؤساء المراكز مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة سموه الشخصية مع المسؤولين ومن خلال غرفة العمليات المشتركة.



واستمع خلال الاجتماع إلى الخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز، والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، كما استمع للجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم، وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس.



وفي نهاية الاجتماع أشاد بمبادرات المواطنين الذين بادروا بالتواصل مع الشؤون الصحية؛ لعرض عدد من المباني تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها.