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بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواباً حول قضايا عدة

الكويت.. رئيس الوزراء يقدّم استقالة الحكومة لأمير البلاد

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح؛ استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، أمس، بعد أيامٍ من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.