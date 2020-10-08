"قطان" يستعرض مع وزير خارجية موريتانيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

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08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 06:28 PM

بحث الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين

"قطان" يستعرض مع وزير خارجية موريتانيا تعزيز العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.

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