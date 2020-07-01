جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

بعد رصد مراقبي "الأمانة" تدني مستوى النظافة.. كمامات وقفازات بالأرض

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، مركزاً تجارياً بطريق الملك فهد بحي الفيصلية؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، إن مراقبي البلدية رصدوا تدني مستوى نظافة المركز حيث كانت الكمامات والقفازات ملقاة على الأرض، إضافة إلى عدم وجود جهاز كشف حرارة للمتسوّقين، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم توافر معقمات كافية.

وأكد الزهراني، حرص أمانة المحافظة على صحة المواطن والمقيم وأهمية تطبيق الاحترازات لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة بحق المركز لإخلاله بالمحافظة على سلامة المتسوقين.