"المنعمي" إلى السادسة بإمارة منطقة مكة المكرمة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على ترقية سليمان بن محمد المنعمي مدير سكرتارية مكتب صاحب السمو وكيل الإمارة المساعد للحقوق إلى المرتبة السادسة .

ويعد "المنعمي" من ذوي الخبرة والكفاءات المميزة في إنجاز العمل.