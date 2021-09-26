شراكة بين "السعودية لإعادة التمويل" و"البنك الفرنسي" لشراء محفظة تمويلية

لتوفير سيولة طويلة الأجل لسوق الإسكان المحلي ضمن ودعم الممولين

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اتفاقية شراكة مع البنك السعودي الفرنسي؛ بهدف إعادة تمويل جزء من محفظة التمويل العقاري التابعة للبنك.

تأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك لتوفير سيولة طويلة الأجل لسوق الإسكان المحلي، ضمن دور الشركة في دعم الممولين بالمملكة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوي.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، ومن جانب البنك العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز، حيث تعد هذه الاتفاقية امتداد للتعاون المستمر بين الجهتين، ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري السكني وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة، بما يسهم في زيادة نسبة التملك السكنية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تعد الثانية لشراء جزء من محفظة التمويل العقاري التابعة للبنك السعودي الفرنسي، وتأتي ضمن خطوة مهمة لترسيخ نموذج أعمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وتعزيز نموها، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع الممولين العقاريين في المملكة لإبراز دورها الحيوي لتطوير سوق الإسكان المحلي من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر.

وبيّن "سوسيني" أن تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع الممولين العقاريين تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء علاقات مستمرة مع الجهات التمويلية لتوفير الإسكان ميسور التكلفة وتنويع الخيارات التمويلية للأسر السعودية، ما يسهم في زيادة نسبة تملك المنازل تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوي قوي في المملكة.

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز: "بصفتنا من الممولين العقاريين الأساسيين، تقع على عاتقنا مهمة توفير تمويل عقاري ميسور التكلفة للمواطنين السعوديين مع تجربة متميزة"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد البنك على تلبية احتياجات شريحة أوسع من المواطنين، وأسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدور مهم لتحقيق أهداف برنامج الإسكان في رؤية المملكة 2030، ونحن بدورنا نتوقع أن نسهم بشكل مؤثر من خلال دعم الشركة لتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائنا، إذ تشكل هذه الشراكة شهادة دامغة على ذلك".