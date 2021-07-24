خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 46,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و429 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,312,832، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608,113.
إجمالي الإصابات 34,312,832 وإجمالي الوفيات 608,113
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 46,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و429 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,312,832، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608,113.