خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:56 AM

إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏

خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏

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