خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏