يدمة .. انطلاق موسم التشجير في متنزه البلدية

يستهدف زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة

دشن محافظ يدمة بمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم، موسم التشجير بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة المهندس منصور علي الشمراني وعدد من الجهات الحكومية، بمشاركة طلاب المدارس والمتطوعين المهتمين بالبيئة، وأعضاء رابطة يدمة، وذلك بمتنزه البلدية.

وقال "الشمراني " إن هذه المبادرة تأتي لنشر ثقافة التشجير، وأهمية الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

وأوضح " الشمراني " أنه تم استهداف كل الغابات والمتنزهات في المشقح والصحن والأرياع والنقحة بأكثر من ٤٠ ألف شجرة متنوعة من أشجار السدر والطلح والقرض والسمر التي ستسهم في استعادة الغطاء النباتي والتوازن البيئي لها.



