أمير الرياض بحضور نائبه يستقبل نائب وزير الاقتصاد والتخطيط

نوقشت خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم الذي قدم للسلام عليهما.

كما نوقشت خلال الاستقبال أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة وتعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعات كافة.

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30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 05:50 PM

نوقشت خلال اللقاء أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة

أمير الرياض بحضور نائبه يستقبل نائب وزير الاقتصاد والتخطيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم الذي قدم للسلام عليهما.

كما نوقشت خلال الاستقبال أوجه التعاون بين الوزارة والإمارة وتعزيز التكامل والتواصل العملي مع القطاعات كافة.

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