شاهد.. حريق هائل بمحول يفصل الكهرباء عن مشتركين بمحايل و"المدني" يسيطر

حاصرته الفِرَق وأعيد التيار في وقت وجيز.. ومصادر عن السبب: احتمالية تسريب زيت

تَمَكّنت فِرَق الدفاع المدني بمحايل عسير، قبل قليل، من السيطرة على حريق هائل شب في عموديْ كهرباء على طريق بحر أبو سكينة غرب المحافظة، وامتد إلى القواطع الكهربائية والمحول؛ مما أدى إلى فصل التيار عن عدد من المشتركين.

وأسفرت سرعة مباشرة الحادث، عن محاصرة النيران قبل أن تُلحق خسائر كبيرة، ونجحت شركة الكهرباء من خلال عدد من الفِرَق الميدانية في إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في وقت وجيز؛ وذلك بعد إطفاء الحريق.

ورصدت "سبق" الوضع منذ لحظته الأولى؛ حيث يُحتمل أن يكون تسريب زيت من المحول وراء الحريق؛ وفق مصادر مطلعة.

وكان الحريق قد امتد من الأسفل إلى الأعلى ووصل إلى المحول وتسبب في فصل الخط الكهربائي.