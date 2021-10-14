"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536817 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 8755إلى حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113حالة