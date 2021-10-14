"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536817 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 8755إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113حالة

4

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 03:39 PM

"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

2 4,777

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536817 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 8755إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113حالة

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021