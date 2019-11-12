في طقسٍ بارد.. الأخضر يواصل استعداداته لملاقاة أوزبكستان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء؛ تدريباته في مدينة طشقند الأوزبكية؛ تحضيرًا لمباراة منتخب أوزبكستان الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023.



وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملعب لوكوموتيف، وسط أجواء باردة وصلت فيها درجة الحرارة إلى سبع درجات.



بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري مناورة تكتيكية، شارك لاعب خط الوسط عبدالإله المالي في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، واصل المدافع عبدالله مادو تمارينه الخاصة.



ويواصل "الأخضر" تدريباته غدًا الأربعاء على ملعب باختكور، في تمام الخامسة مساء.