في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتيْ بدر وينبع؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.