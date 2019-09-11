باحث بالأمن الفكري لـ"سبق": مسابقات القرآن تحفظ الشباب من الانحراف والتطرف

نوه ببرامج وفعاليات "الإسلامية" والتنظيم المتميز لمسابقة المؤسس القرآنية

قال الباحث في مجال الأمن الفكري الشيخ حمود العتيبي إن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، وتجويده، وتفسيره لها أهمية كبيرة لتربية النشء والأجيال عليه وتشجيعهم وربطهم به لأنه مصدر عز الأمة ليقدموا رسالة الإسلام والسلام للعالم التي تنبذ الغلو والتطرف والانحلال، وتدعو للوسطية والاعتدال، مبينًا أن هذه المسابقات تحفيز وحفظ للشباب من الانحرافات الفكرية.

وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" في تصريح خاص لـ"سبق" أن العناية بالقرآن وأهله من أولويات المملكة وقادتها منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي واصل المسيرة الحافلة بالعناية بالقرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه وتقديم كل الرعاية والدعم المادي والمعنوي لأهله.

وأكد "العتيبي" أن المملكة العربية السعودية لها عناية واهتمام تجاه كتاب الله القرآن فجعلته في دستورها تحكم به، وشرعها، ومنهجها، مشيرًا إلى أن هذا مصدر فخر لكل مسلم أن الله تعالى هيأ لهذه البلاد ولاة أمر جعلوا العناية بالقرآن والعمل به في غاية الأهمية.

ونوه الباحث في الأمن الفكري، بالبرامج والفعاليات والتنظيم الذي قامت به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير المسدد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لافتًا إلى أن المسابقة تميزت وتألقت بفضل الله ثم بالدعم والمتابعة من معاليه الذي سخر كل سبل النجاح لها.



