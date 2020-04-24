الولايات المتحدة: إجمالي ضحايا كورونا وصل 50 ألفاً .. منها 3176 وفاة جديدة

أكّدت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الماضي، 3176 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ما يمثل إحدى أكبر القفزات في حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، طبقاً لـ "فرانس برس".

نقلت ذلك الوكالة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي كورونا في العالم.

ووفقاً لبيانات "جونز هوبكنز"، فإن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الولايات المتحدة إثر إصابتهم بالفيروس التاجي قفز إلى 49759، حسب الوكالة، لكن آخر بيانات الجامعة تظهر أن هذه الحصيلة شهدت ارتفاعاً جديداً وبلغت حتى الآن 49963 حالة وفاة.

وتمثل هذه الأرقام ثالث أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي كورونا في الولايات المتحدة.

وسجل الرقمان القياسيان، الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، 4591 و3856 وفاة على التوالي، لكن الرقمين يضمان -على الأرجح- حالات مفترضة لم يتم إحصاؤها بعد.

وتتصدّر الولايات المتحدة بفارق هائل قائمة دول العالم الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، وسجّلت هناك بشكل عام أكثر من 869 ألف إصابة بالوباء، وقد تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير؛ نظراً لنقص عمليات الفحص.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المخيفة، إلا أن بعض الولايات الأمريكية؛ مثل جورجيا وتكساس، تستعد لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس، وإعادة افتتاح بعض المشاريع.