خالد بن سلمان مهنئاً بـ "رمضان": أستذكر مَن يغلبون الصعاب بعزمٍ في ثغور الدفاع والصحة

قال: لهم الدعوات الصادقة بأن يحميهم الله لوطن يحبونه ويحبهم وأن يكتب الله لهم الأجر العظيم

رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الأمير خالد؛ على حسابه في "تويتر": مع حلول شهر الرحمة والغفران أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- وأستذكر مَن يغلبون الصعاب دوماً بعزمٍ وتضحية في ثغور الدفاع والصحة، لهم الدعوات الصادقة منّا جميعاً بأن يحميهم الله لوطن يحبونه ويحبهم، وأن يكتب الله لهم الأجر العظيم.