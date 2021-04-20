مقابر المجاردة تشتكي الإهمال.. الأشواك تحاصرها والحيوانات تلهو بداخلها

رئيس البلدية: أشكر تواصل "سبق" ونتمنى تعاون أئمة المساجد في هذا الشأن

يسيطر الإهمال على أغلب مقابر محافظة المجاردة دون اهتمام أو مراعاة لحرمة الموتى؛ حيث انتشرت الأشجار والأشواك والحشائش داخل المقابر، وانخفضت إحداها إلى مستوى الشارع فأصبح متاحًا للحيوانات الدخول لها وانتهاك حرمة الموتى بكل سهولة.

وقال لـ"سبق" أحمد عامر العربي رئيس بلدية المجاردة إنه يتم رصد المقابر التي يوجد فيها اتساع وتحتاج إلى نظافة لإعطاء مجال في استخدامها وحفاظًا على حرمة الأموات.

وأضاف: أشكر لكم تواصلكم، ونتمنى تعاون أئمة المساجد في هذا الشأن.

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20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 01:22 AM

رئيس البلدية: أشكر تواصل "سبق" ونتمنى تعاون أئمة المساجد في هذا الشأن

مقابر المجاردة تشتكي الإهمال.. الأشواك تحاصرها والحيوانات تلهو بداخلها

عبدالعزيز الشهري

عسير

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يسيطر الإهمال على أغلب مقابر محافظة المجاردة دون اهتمام أو مراعاة لحرمة الموتى؛ حيث انتشرت الأشجار والأشواك والحشائش داخل المقابر، وانخفضت إحداها إلى مستوى الشارع فأصبح متاحًا للحيوانات الدخول لها وانتهاك حرمة الموتى بكل سهولة.

وقال لـ"سبق" أحمد عامر العربي رئيس بلدية المجاردة إنه يتم رصد المقابر التي يوجد فيها اتساع وتحتاج إلى نظافة لإعطاء مجال في استخدامها وحفاظًا على حرمة الأموات.

وأضاف: أشكر لكم تواصلكم، ونتمنى تعاون أئمة المساجد في هذا الشأن.

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