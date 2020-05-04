1442 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 7 مدن سعودية

مكة والدمام وجدة والجبيل والمدينة والهفوف والرياض

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، والهفوف" 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1645 حالة.

وتوزعت الـ1442 حالة على: مكة 287، والدمام 261، وجدة 261، والجبيل 217، والمدينة 152، والهفوف 133، والرياض 131 حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 203حالات على 35 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 28656 حالة، منها 23989حالة نشطة، و143 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4476 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 191حالة وفاة.